Kosovo-Serbia: presidente Thaci riceve leader coalizione di governo, restano divergenze su questione "spartizione territori"

- Il dialogo fra Kosovo e Serbia a Bruxelles deve proseguire, ma restano delle divergenze sullo scambio di territori. È quanto emerso dalla riunione avvenuta ieri sera fra il presidente Hashim Thaci e i leader della coalizione di governo: il primo ministro Ramush Haradinaj, il presidente del parlamento Kadri Veseli e i vice ministri Fatmir Limaj e Dardan Gashi hanno partecipato alle riunioni. Dopo l’incontro, Haradinaj ha detto ai giornalisti che Thaci ha affermato che non discuterà di divisioni territoriali e delle frontiere del Kosovo a Bruxelles. "L'importante è che il presidente abbia chiarito che il Kosovo non sarà diviso", ha detto Haradinaj citato dal quotidiano “Koha Ditore”. "Rispetta il territorio e l'integrità. Rispetta e lavora secondo la Costituzione, quindi non ci saranno discussioni e non accetterà discussioni su una possibile partizione. Ora è importante chiarire i nostri obiettivi: il territorio e le frontiere non saranno oggetto di alcun dialogo. Altrettanto importante è che l'opposizione e tutte le parti interessate siano coinvolte nel dibattito". (segue) (Kop)