Kosovo-Serbia: presidente Thaci riceve leader coalizione di governo, restano divergenze su questione "spartizione territori" (5)

- I presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, non hanno nascosto le loro intenzioni di arrivare ad un accordo sulla normalizzazione dei rapporti includendovi modifiche al confine tra i due paesi. Durante il loro recente confronto al forum europeo di Alpbach, ospiti del presidente austriaco Aleksander Van der Bellen e alla presenza del commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn, i due capi dello Stato si sono trovati allineati nel criticare la reazione negativa della comunità internazionale al loro confronto a distanza su possibili negoziati per arrivare a "correzioni" territoriali per demarcare il confine serbo-kosovaro. Vucic ha fatto presente l'incongruenza della posizione della comunità internazionale, che da una parte fa pressioni a Belgrado e Pristina affinché arrivino ad un accordo, mentre "ora che finalmente abbiamo iniziato a parlare di questioni sostanziali, tutti gli altri stanno dicendo: Ok, di cosa state parlando?". "Stiamo facendo qualcosa per il futuro dei serbi e degli albanesi. E abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi, senza danneggiare nessuno o influenzare qualcun altro nella regione", ha assicurato il presidente serbo. (segue) (Kop)