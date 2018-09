I fatti del giorno - Balcani (3)

- Bosnia: ex alto rappresentante Ashdown, pericoli da modifiche confini tra Serbia e Kosovo - Eventuali modifiche ai confini tra la Serbia e il Kosovo comportano pericoli per la Bosnia, dato che offrono sostegno a coloro che vogliono smembrare il paese. Lo ha affermato l'ex alto rappresentante internazionale in Bosnia Paddy Ashdown in una lettera, firmata anche da altri due rappresentanti internazionali a Sarajevo Carl Bildt e Christian Schwarz-Schilling, indirizzata all'Alto commissario Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Ashdown ha evidenziato che "la questione dei rapporti tra la Serbia e il Kosovo non può essere risolta minando i principi di base dell'Ue sulle comunità multietniche e ricorrendo alla formazione di sacche mono-etniche". (segue) (Res)