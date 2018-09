Serbia-Regno Unito: presidente Vucic riceve ambasciatore Keefe, focus su risultati vertice Londra

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi l'ambasciatore britannico a Belgrado, Denis Keefe. Secondo una nota della presidenza della Repubblica serba, al centro della riunione sono stati i rapporti bilaterali e i risultati dell'ultimo vertice sui Balcani occidentali tenutosi a Londra nell'ambito del Processo di Berlino. Vucic ha ringraziato il Regno Unito per l'impegno mostrato nel Processo di Berlino. Keefe ha dichiarato che il vertice di Londra ha mostrato il "desiderio" del Regno Unito di avere un ruolo positivo nella regione e di lavorare per il futuro europeo di quest'ultima. I due interlocutori hanno infine discusso della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina. Il presidente Vucic ha sottolineato la necessità di raggiungere una soluzione duratura e giusta per la questione del Kosovo, che però non sia contraria agli interessi nazionali della Serbia. "La Serbia non accetterà mai una soluzione che possa essere umiliante per il nostro Stato e la nostra popolazione", ha detto Vucic. Il capo dello Stato ha infine ribadito l'impegno della Serbia nell'approfondire il dialogo politico con il Regno Unito, come pure nel rafforzare la cooperazione economica. (segue) (Seb)