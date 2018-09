Serbia-Kosovo: revisione confine, scambi di repliche fra premier Haradinaj e presidente Thaci (4)

- A parere di Thaci "quest'accordo sottintende il riconoscimento reciproco ed una sicura prospettiva di adesione del Kosovo all'Unione europea, alla Nato e all'Onu. Purtroppo – ha aggiunto Thaci – alcuni individui nel nostro paese, con le loro azioni, stanno tentando di alimentare il panico e la confusione. Gli appelli di guerra e di nuove tragedie nei Balcani, spettano alla mentalità dello scorso secolo e come tali, meritano di essere buttati nel cestino". Il prossimo 7 settembre, Thaci parteciperà a Bruxelles, insieme al suo omologo serbo Vucic, ad un nuovo round del dialogo mediato dall'Unione europea, dove, intende presentare "la richiesta degli albanesi dalla Valle di Presevo, perché quella parte si unisca al territorio del Kosovo. Non ho alcuna nostalgia per le linee di confine che sono state tratteggiate nei momenti più difficili, quando gli albanesi furono espulsi nel 1956 al tempo del famigerato Aleksandar Rankovic. Quando parlo di correzione, questo significa correggere le ingiustizie che sono state fatte contro il popolo albanese", ha detto ieri Thaci. (Kop)