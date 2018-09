Serbia: premier Brnabic riceve domani commissario Ue Hahn (3)

- Vucic ha osservato che il processo di adesione Ue rappresenta un investimento nella pace, stabilità e nel progresso complessivo della Serbia e dell'intera regione. "La Serbia è pronta a lavorare con l'Ue per l'attuazione di tutti gli obblighi nel processo negoziale, ed in particolare quelli dei capitoli 23 e 24", ha detto Vucic auspicando che la dinamica di apertura dei capitoli possa seguire nel prossimo periodo in maniera adeguata i risultati delle riforme che la Serbia porta avanti in modo continuativo, come quella del sistema giudiziario e la Strategia per i media. Riguardo alla prossima tappa di dialogo Belgrado-Pristina il 7 settembre a Bruxelles, Vucic si è detto pronto a continuare, con la mediazione dell'Ue, nella ricerca di una soluzione di compromesso che possa portare pace duratura e stabilità nella regione. (Seb)