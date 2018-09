Speciale infrastrutture: Serbia, commissario Ue Hahn atteso a Novi Sad per apertura ponte di Zezelj al traffico

- Il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, si reca oggi a Novi Sad, in Serbia, per presenziare alla cerimonia di apertura al traffico del nuovo ponte di Zezelj, costruito grazie a fondi europei. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, la cerimonia vedrà anche la presenza del capo dello Stato, Aleksandar Vucic. Il presidente serbo ha ricevuto nei giorni scorsi il capo della delegazione Ue in Serbia, Sem Fabrizi, con cui è stata discussa l'apertura al traffico del ponte di Zezelj a Novi Sad alla presenza del commissario europeo all'Allargamento. L'ambasciatore Fabrizi ha dichiarato, secondo la nota, che l'Unione europea ha investito oltre 30 milioni di euro nella costruzione del ponte e delle infrastrutture di accesso, poiché il ponte serve ad un migliore collegamento nella regione e contribuisce all'ulteriore rafforzamento dell'economia in Serbia. Vucic ha ringraziato l'Unione europea per il grande aiuto fornito dall'Ue per la ristrutturazione del ponte di Zezelj, ma anche per tutte le donazioni che sostengono il rafforzamento della società serba, ed in particolare il settore economico. I due interlocutori hanno poi discusso dei progressi di Belgrado nell'ambito del percorso di integrazione europea, come pure dello stato del dialogo Belgrado-Pristina. Vucic ha osservato che il processo di adesione Ue rappresenta un investimento nella pace, stabilità e nel progresso complessivo della Serbia e dell'intera regione. "La Serbia è pronta a lavorare con l'Ue per l'attuazione di tutti gli obblighi nel processo negoziale, ed in particolare quelli dei capitoli 23 e 24", ha detto Vucic auspicando che la dinamica di apertura dei capitoli possa seguire nel prossimo periodo in maniera adeguata i risultati delle riforme che la Serbia porta avanti in modo continuativo, come quella del sistema giudiziario e la Strategia per i media. Riguardo alla prossima tappa di dialogo Belgrado-Pristina il 7 settembre a Bruxelles, Vucic si è detto pronto a continuare, con la mediazione dell'Ue, nella ricerca di una soluzione di compromesso che possa portare pace duratura e stabilità nella regione. (Seb)