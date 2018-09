I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: revisione confine, scambi di repliche fra premier Haradinaj e presidente Thaci - Proseguono le polemiche tra il premier kosovaro Ramush Haradinaj ed il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, sull'idea della revisione dei confini con la Serbia. In un suo post su Facebook, Haradinaj ha ribadito la sua posizione contraria, mentre Thaci ha replicato scrivendo sempre su Facebook che "alcuni individui stanno tentando di alimentare panico e incertezze". A parere del premier, il Kosovo "ha pagato un caro prezzo per la pace che abbiamo oggi, e non vogliamo entrare nuovamente in pericolosi scenari per poi chiedere un altro intervento della Nato. Il riconoscimento reciproco e una pace sostenibile dovrebbe essere l'unico risultato credibile di un accordo con la Serbia". (segue) (Res)