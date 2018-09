Serbia-Kosovo: leader opposizione albanese Basha contrario a idea revisione confini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A parere di Meta, "l'indipendenza del Kosovo è stato uno dei grandi investimenti dell'Unione europea e degli Stati uniti nei Balcani, seguita poi dal dialogo con la Serbia, nell'interesse della normalizzazione delle relazioni e della stabilità e della sicurezza a lungo termine nella regione". Il presidente dell'Albania sostiene che il futuro della Serbia e del Kosovo è nell'Ue. "Il modello ed i principi della convivenza, dell'armonia e della pace tra i paesi dell'Unione è il modello dei confini che svaniscono, in particolare di quelli su base etnica. E' in quest'ottica che io vedo anche il processo di integrazione europea della nostra regione, cioè confini che non sono più importanti, ma non imporne dei nuovi", ha ribadito Meta. (segue) (Alt)