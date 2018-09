I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, "coordinamento costante" con Usa su dialogo con Belgrado - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha dichiarato di essere in costante coordinamento con le autorità statunitensi nel dialogo con la Serbia. In un post sul suo profilo Facebook, Thaci ha chiarito di avere incontrato gli ambasciatori degli Stati Uniti a Pristina e Belgrado, e nel pomeriggio di avere avuto una conversazione telefonica con l'assistente segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici Wess Mitchell, secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. Il capo dello Stato di Pristina ha reso noto di aver discusso con Mitchell dei processi politici che il Kosovo ha portato a compimento. "Ho ringraziato Mitchell per la chiara posizione degli Stati Uniti nel raggiungere un accordo tra Kosovo e Serbia nella fase finale del dialogo. Abbiamo deciso di intensificare gli sforzi per raggiungere un accordo che definirà per sempre le animosità tra Kosovo e Serbia. Un accordo che aprirà la strada al riconoscimento reciproco e alle chiare prospettive del Kosovo per l'adesione alla Nato, all'Ue, alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali”, ha scritto Thaci. Da parte sua, Mitchell ha rilevato che il Kosovo godrà del “sostegno costante” degli Stati Uniti nel processo di normalizzazione dei rapporti. “L'inclusione degli Stati Uniti e di altri partner strategici del Kosovo nella fase finale del dialogo mediato dall'Ue è una garanzia di successo e un accordo storico. La nostra amicizia e fiducia negli Stati Uniti sono costanti", ha concluso Thaci. (Res)