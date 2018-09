Serbia-Kosovo: revisione confine, scambi di repliche fra premier Haradinaj e presidente Thaci (3)

- Il primo ad avanzare pubblicamente l'idea di una revisione delle frontiere, parlando di "una correzione dei confini", che a suo parere dovrebbe portare all'unione con il Kosovo della Valle di Presevo, area nel sud della Serbia abitata da una maggioranza albanese, è stato il presidente del Kosovo Thaci. Belgrado da parte sua non si è opposta, mentre il suo presidente Aleksandar Vucic, è sempre stato a favore di una spartizione di territorio fra albanesi e serbi, il che si tradurrebbe in un'unione con la Serbia della parte nord di Mitrovica, località settentrionale del Kosovo abitata da una maggioranza serba. Replicando a Haradinaj, Thaci ha scritto oggi che "tutti i paesi occidentali, i nostri alleati, garanti della pace e della sicurezza nei Balcani, stanno facendo sforzi ed appelli per il raggiungimento di un accordo definitivo tra Kosovo e Serbia". (segue) (Kop)