Kosovo-Serbia: Mogherini, negoziati accordo fra Pristina e Belgrado "difficili" ma possibile trovare intesa

- I negoziati per un accordo stabile fra Kosovo e Serbia saranno difficili, ma si possono ottenere risultati. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ripresa dai media kosovari. Mogherini, riferendosi ai negoziati che prenderanno il via la prossima settimana a Bruxelles, ha spiegato che terrà degli incontri con i presidenti dei due paesi, il kosovaro Hashim Thaci e il serbo Aleksandar Vucic. “Continueremo questi difficili negoziati, ma come già detto in precedenza, credo sia possibile raggiungere un accordo legalmente vincolante”, ha aggiunto l’Alto rappresentante Ue. (segue) (Kop)