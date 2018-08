Serbia: presidente Vucic su modifica confini, posizione Merkel è nota da anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato Andrej Plenkovic "non è chiamato a definire i confini della Serbia": così il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, ha replicato nei giorni scorsi alle dichiarazioni del premier croato Plenkovic che si è detto contrario a una ridefinizione dei confini tra Serbia e Kosovo. "La Croazia resta ferma alle conclusioni della commissione Badinter secondo cui i confini delle Repubbliche (ex jugoslave) son diventate confini di stato, e che questo va rispettato quando si risolvono i problemi nei Balcani, perché altrimenti si aprirebbe un vaso di Pandora", ha detto Plenkovic. "Dopo le dichiarazioni odierne del premier croato Plenkovic, è chiaro che tutti coloro che sono contro la Serbia confermano la loro posizione e fanno tutto ciò che è in loro potere affinché non si arrivi ad una soluzione", ha detto Stefanovic. (segue) (Seb)