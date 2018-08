Kosovo: missione Eulex, maggiore consapevolezza e impegno per ritrovamento persone scomparse

- La missione europea Eulex in Kosovo, in occasione della Giornata mondiale delle persone scomparse, sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza della situazione inerente alle persone vittima di sparizione forzata e alle loro famiglie nel paese balcanico e in tutto il mondo. “Purtroppo, quasi vent'anni dopo la fine del conflitto del 1998-1999, ad oggi rimangono 1.648 nomi nell'elenco delle persone scomparse in Kosovo. Il prolungamento del dolore e della sofferenza per le famiglie e gli amici delle vittime è terribile”, si legge in una nota diffusa oggi da Eulex che fornisce assistenza tecnica all'Istituto di medicina legale del Kosovo attraverso il suo team di esperti forensi per individuare, identificare e restituire alle loro famiglie i resti dei corpi dei dispersi. (segue) (Com)