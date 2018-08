Kosovo: Fajon (S&D), kosovari meritano liberalizzazione visti

- Il Kosovo "è stato isolato dalla roadmap per la liberalizzazione dei visti per i Balcani per troppo tempo". E' quanto si legge in una nota dell'eurodeputata del gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D), Tanja Fajon, che saluta favorevolmente il voto di oggi in Commissione Libertà civili (Libe) che dà il via libera ai negoziati con il Consiglio. "Sono fiera – ha dichiarato – che un'ampia maggioranza di eurodeputati abbia votato per consentire ai cittadini kosovari di viaggiare liberamente per periodi di breve durata in Schengen. I kosovari lo meritano. Come relatrice – ha aggiunto – so quanto lavoro hanno fatto per mettere in atto le riforme necessarie": Secondo Fajon, "non c'è ragione per ulteriori ritardi o per pregiudizi che impediscano ai kosovari di viaggiare liberamente in Europa. Invito gli Stati membri a riconoscerlo e ad adottare la loro posizione il prima possibile". (Beb)