Kosovo: presidente Thaci, grande attenzione rivolta a Pristina da alleati strategici

- Il Kosovo non ha mai avuto come adesso una tale attenzione a livello internazionale ed è in continuo coordinamento con i suoi alleati strategici sul dialogo con la Serbia. Lo ha affermato il presidente kosovaro Hashim Thaci commentando il dibattito pubblico rispetto ai negoziati tra Pristina e Belgrado. In una dichiarazione ripresa dall’emittente “Rtk”, Thaci ha spiegato che a partire da “Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna, quasi tutti gli Stati membri dell'Ue, sono coinvolti negli sforzi per raggiungere un accordo pacifico tra Kosovo e Serbia”. Il capo dello Stato di Pristina ha poi chiarito che i cittadini del Kosovo dovrebbero fare la loro scelta attraverso il referendum e decidere se sono favorevoli o meno ad un “accordo pacifico con la Serbia”, che garantirebbe, secondo Thaci, l'adesione del Kosovo all’Unione europea, alla Nato e all’Onu. "So che sceglieranno la prima opzione, quindi sto lavorando in stretto coordinamento con i nostri alleati internazionali, perché la pace con i vicini e l'integrazione siano la soluzione giusta", ha scritto Thaci. (segue) (Kop)