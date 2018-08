Kosovo: Europarlamento, atteso oggi voto Commissione Libe per negoziati legge liberalizzazione visti

- La Commissione Libertà civili (Libe) del Parlamento europeo vota oggi a Bruxelles per decidere se avviare i negoziati con Consiglio e Commissione su una legge che garantisce la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. La legge dovrebbe consentire viaggi senza visto per un periodo di 90 giorni, con un intervallo di 180 giorni, per i cittadini kosovari in possesso di passaporto biometrico. Il relatore del Parlamento europeo per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, Tanja Fajon, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a fine dello scorso luglio all'emittente tedesca "Deutsche Welle" che alla fine del suo mandato in parlamento, il Kosovo otterrà la liberalizzazione dei visti. Fajon ha aggiunto che con la fine del regime di visti per i cittadini dei kosovari, "tutti saranno vincitori". (segue) (Beb)