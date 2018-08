Serbia-Liberia: ministro Interno Sirleaf in visita a Belgrado

- Il ministro dell'Interno della Liberia, Varney Sirleaf, è oggi in visita ufficiale in Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, in agenda è previsto per oggi un incontro con il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic. A seguire Sirleaf incontrerà il ministro della Pubblica amministrazione serbo Branko Ruzic. Lo scorso giugno la Liberia ha ufficializzato il proprio ritiro del riconoscimento del Kosovo, quando il ministro degli Esteri liberiano, Gbehzohngar Milton Findley, ha compiuto il 20 e il 21 giugno una visita a Belgrado. (segue) (Seb)