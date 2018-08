Serbia: presidente Vucic su modifica confini, posizione Merkel è nota da anni (4)

- Nei giorni scorsi il sindaco di Bujanovac, comune della Serbia meridionale con una folta comunità albanese, ha detto che occorre far aderire al Kosovo "tutta la valle del Presevo e non solo il comune omonimo" se riguardo alla questione kosovara non dovesse essere raggiunto un accordo su un eventuale scambio di territori. "La nostra posizione è che non ci sia una soluzione parziale, non ci sono opzioni come quella del solo (comune di) Presevo al Kosovo. Se in linea con il dialogo di Bruxelles viene avviata la questione dello scambio di territori, allora bisogna prendere in considerazione la valle del Presevo nella sua interezza", ha detto il sindaco di Bujanovac, Shaip Kamberi. (segue) (Seb)