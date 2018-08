Kosovo: missione Eulex, maggiore consapevolezza e impegno per ritrovamento persone scomparse (2)

- "Man mano che Eulex conferisce alle principali istituzioni del Kosovo le responsabilità chiave nello stato di diritto, in linea con il suo nuovo mandato riconfigurato - anche nel lavoro dell'Istituto di medicina legale -, è imperativo che le autorità locali mostrino un impegno autentico e raddoppino gli sforzi per risolvere il destino degli scomparsi”, rileva il capo della missione Alexandra Papadopoulou. Eulex ha mantenuto sotto il suo nuovo mandato capacità forensi specializzate. "Siamo pronti a continuare a fornire tale esperienza alle nostre controparti kosovare come e quando necessario e richiesto", ha aggiunto Papadopoulou. Eulex ha condotto dal 2008 sino ad oggi in Kosovo 609 operazioni sul campo al fine di identificare e ricomporre resti umani, tra cui 153 riesumazioni. (Com)