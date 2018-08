Brasile: ricerca, paese ha il maggior numero di morti per armi da fuoco al mondo

- Una ricerca realizzata dall'Università di Washington mostra che il Brasile è il paese con il più alto numero di morti per armi da fuoco nel mondo, arrivando a 42.000 casi nel 2016. Lo studio, dal titolo "Global Mortality From Firearms", prende in esame tutti i decessi causati da armi da fuoco nel mondo (omicidi, suicidi e incidenti) tra il 1990 e il 2016. L'analisi mostra che negli ultimi anni il numero di morti da armi da fuoco nel mondo è aumentato, e più della metà dei casi (51 per cento) sono concentrate in sei paesi: Brasile, Stati Uniti, Messico, Colombia, Venezuela e Guatemala. Si stima che 251.000 persone sono state uccise da armi da fuoco in 156 paesi presi in esame durante il 2016, contro 209.000 decessi nel 1990. Il Brasile guida la classifica con 42.000 morti, seguito da Stati Uniti, con più di 37.000 decessi. Messico, Colombia e Venezuela hanno tra i 10 e 20 mila decessi ciascuno, e il Guatemala ha poco più di 5.000 morti (segue) (Brb)