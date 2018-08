Serbia: premier Brnabic incontra capo delegazione Ue Fabrizi, focus su regione e dialogo Belgrado-Pristina

- La situazione nella regione dei Balcani occidentali e la questione del dialogo Belgrado-Pristina sono stati alcuni dei temi al centro dell'incontro avvenuto oggi fra la premier della Serbia, Ana Brnabic, e il capo della delegazione europea a Belgrado, Sem Fabrizi. Secondo un comunicato governativo, la premier ha dichiarato che la Serbia è disponibile ad individuare una soluzione di compromesso con Pristina, ma non è soddisfatta nel vedere che le autorità kosovare non adempiono agli obblighi previsti dagli accordi finora stretti, innanzitutto quando si tratta della formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati anche i temi delle riforme in atto in Serbia, ed in particolare quella del sistema giudiziario e la stesura della nuova Strategia per i media. I due interlocutori hanno infine confermato che entro la fine della settimana sarà aperto al traffico il ponte di Zezelj a Novi Sad, nella provincia serba autonoma della Vojvodina. La ricostruzione del ponte è stata resa possibile da un investimento da parte europea per un valore di 30 milioni di euro. (Seb)