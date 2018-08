Serbia: Regina De Dominicis nuova direttrice Unicef a Belgrado

- Regina De Dominicis è la nuova direttrice dell'ufficio Unicef in Serbia: lo rende noto una nota dell'organizzazione internazionale, precisando che l'incarico ha avuto inizio lo scorso 23 agosto. De Dominicis è stata in precedenza direttrice della sede Unicef in Marocco, dove ha lavorato in particolare allo sviluppo di programmi per la prima infanzia. Prima di allora De Dominicis è stata vice direttore Unicef in Turchia, dove ha lavorato per lo sviluppo di un partenariato strategico fra Unione europea e paesi dell'Asia centrale. Nei Balcani occidentali De Dominicis ha lavorato in precedenza in Kosovo, nel settore delle situazioni d'emergenza all'interno del programma dell'Agenzia europea per la ricostruzione, e in Montenegro, dove per la Commissione europea ha gestito i programmi di riforma nel campo dei diritti civili, stato di diritto, gestione pubblica e settore giudiziario. (Seb)