Kosovo-Serbia: cancelliere tedesco Merkel preoccupato per accordo su cambiamento confini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il processo di avvicinamento alla zona Schengen da parte della Croazia, Merkel ha detto che "la Croazia si muove nella direzione giusta e la Germania osserva il suo percorso in modo molto attento". Durante la conferenza stampa congiunta, il cancelliere tedesco ha ribadito, secondo l'emittente "N1" la posizione di Berlino che "non ci saranno modifiche ai confini tra i paesi balcanici". (Kop)