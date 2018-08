Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, questione persone scomparse è indice nostri sforzi per stabilità regione

- La risoluzione della questione delle persone scomparse è di grande importanza per garantire un futuro stabile nella regione dei Balcani occidentali: lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, secondo quanto riporta la stampa locale. Djuric ha così commentato la celebrazione della Giornata mondiale delle persone scomparse che si svolgerà domani. Il direttore dell'Ufficio serbo ha aggiunto che "anno dopo anno" ricorda agli Stati e alle società della regione l'importanza dell'attuazione degli obblighi verso le famiglie degli scomparsi nei conflitti della ex Jugoslavia. Djuric ha infine ricordato che sono ancora 1.648 le persone scomparse in Kosovo. (Seb)