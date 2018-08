Kosovo-Serbia: cancelliere tedesco Merkel preoccupato per accordo su cambiamento confini (2)

- Durante l'incontro con Plenkovic a Berlino, il cancelliere ha ribadito come la polizia croata stia facendo "un ottimo lavoro" per quanto riguarda la gestione dei migranti ai propri confini. Merkel ha detto che "sul piano delle migrazioni, abbiamo un ottima cooperazione con la Croazia, nonostante il fatto che Zagabria non fa ancora parte di Schengen". Merkel ha ribadito che "la Germania è per la Croazia un paese amico" e ha detto che "il governo croato lavora sull'attuazione delle riforme che sono importanti per lo sviluppo del paese". La Croazia, secondo Merkel, "ha un ruolo molto importante nella regione balcanica, che rappresenta un vicinato complicato, visti anche i problemi (di Zagabria) con la Slovenia e la situazione in Bosnia". (segue) (Kop)