Kosovo-Serbia: cancelliere tedesco Merkel preoccupato per accordo su cambiamento confini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul proprio profilo Twitter, Plenkovic ha poi spiegato che "la Croazia è soddisfatta dal sostegno offerto dalla Germania nel processo di adesione alla zona Schengen e alla zona euro". A seguito dell'incontro con Plenkovic, Merkel ha detto che "il Piano d'azione è attualmente in una fase iniziale e stiamo lavorando per definirne i dettagli". Plenkovic ha spiegato che "il documento sarà firmato nel corso dei prossimi mesi dai ministri degli Esteri dei due paesi". Il primo ministro della Croazia ha dichiarato che "vogliamo sfruttare i buoni rapporti tra i nostri due paesi per creare una nuova struttura". (segue) (Kop)