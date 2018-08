Kosovo: presidente Thaci, grande attenzione rivolta a Pristina da alleati strategici (2)

- Il presidente kosovaro ha osservato inoltre che, sin dalla dichiarazione di indipendenza fino ad oggi, il Kosovo non ha mai avuto una tale “attenzione internazionale”. Mentre rispetto alle critiche dell’opposizione sulla sua conduzione del dialogo con la Serbia, ha affermato che "questa propaganda senza scrupoli dei partiti di opposizione contro i nostri alleati internazionali, avvolta dal panico di presunte violazioni della sovranità statale, è pericolosa e vergognosa. Mai un singolo male viene in Kosovo dal sostegno dei nostri alleati occidentali. L'unico male che potrebbe venire nel nostro paese è da parte di coloro che non vogliono un accordo pacifico con la Serbia, che non vogliono l'adesione del Kosovo a Ue, Nato e Onu", ha aggiunto Thaci. (Kop)