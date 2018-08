Serbia-Croazia: ministro Interno serbo a premier croato, non siete chiamati a definire confini di Belgrado

- Il premier croato Andrej Plenkovic "non è chiamato a definire i confini della Serbia": così il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, ha replicato oggi alle dichiarazioni del capo del governo di Zagabria che si è detto contrario a una ridefinizione dei confini tra Serbia e Kosovo. "La Croazia resta ferma alle conclusioni della commissione Badinter secondo cui i confini delle Repubbliche (ex jugoslave) son diventate confini di stato, e che questo va rispettato quando si risolvono i problemi nei Balcani, perché altrimenti si aprirebbe un vaso di Pandora", ha detto Plenkovic. "Dopo le dichiarazioni odierne del premier croato Plenkovic, è chiaro che tutti coloro che sono contro la Serbia confermano la loro posizione e fanno tutto ciò che è in loro potere affinché non si arrivi ad una soluzione", ha detto Stefanovic. La stampa locale ricorda che secondo le conclusioni della commissione di arbitrato Badinter, istituita dalla Comunità economica europea il 27 agosto 1991, il Kosovo è all'interno dei confini della Serbia. (Seb)