Kosovo: presidente Thaci ribadisce posizione su accordo con Serbia

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha chiarito ancora una volta la propria posizione in merito ad un eventuale scambio di territori con la Serbia. Sulla propria pagina Facebook, il capo dello Stato ha spiegato di essere favorevole all’unificazione del Kosovo con le municipalità di Presevo, Bujanovac e Medvedje. In questo contesto, Thaci ha riaffermato il proprio parere positivo “al riconoscimento reciproco fra Kosovo e Serbia, all’ingresso di Pristina nell’Onu e ad altre organizzazioni internazionali. No alle divisioni, no allo scambio di territori. Il resto sono notizie false”. (segue) (Kop)