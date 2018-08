Kosovo: Europarlamento, domani voto Commissione Libe per negoziati legge liberalizzazione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Libertà civili (Libe) del Parlamento europeo voterà domani a Bruxelles per decidere se avviare i negoziati con Consiglio e Commissione su una legge che garantisce la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. La legge dovrebbe consentire viaggi senza visto per un periodo di 90 giorni, con un intervallo di 180 giorni, per i cittadini kosovari in possesso di passaporto biometrico. (segue) (Beb)