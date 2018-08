I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Germania: presidente serbo riceve delegazione Bundestag, focus su dialogo Pristina e percorso Ue Belgrado - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi una delegazione di deputati del parlamento federale tedesco (Bundestag). Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, alla riunione erano presenti oltre a Vucic anche il vice capogruppo dell'Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale di Baviera (Csu) presso il parlamento federale tedesco (Bundestag), Johann Wadephul, e il consigliere per la politica estera della coalizione politica, Hаns-Joаchim Fаlenski. Al centro sono stati i temi relativi al dialogo Belgrado-Pristina e al percorso di integrazione europea della Serbia. Il presidente Vucic ha osservato che un accordo riguardo alla questione del Kosovo "è cruciale" sia per la parte serba che per quella albanese. Wadephul ha ribadito il sostegno di Berlino al proseguimento del dialogo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. (segue) (Res)