I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: cancelliere tedesco Merkel preoccupato per accordo su cambiamento confini - Un eventuale accordo fra Kosovo e Serbia per cambiare i confini creerebbe un precedente per negoziati simili fra altri paesi dei Balcani. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel nel corso di una conferenza stampa con il primo ministro croato Andrej Plenkovic, come riferisce il quotidiano kosovaro “Epoka”. “Noi chiaramente sosteniamo tutti i negoziati che conducano al raggiungimento degli obiettivi, ma al contempo dobbiamo dire che l’integrità territoriale oggi è un valore importante”, ha spiegato Merkel, aggiungendo di aver già ribadito questo concetto durante le visite dei capi di governo del Montenegro e della Bosnia. (segue) (Res)