Albania: gruppo greco Hygeia, ospedale di Tirana venduto per 30,5 milioni di euro (2)

- In Albania, Hygeia, che ha inizialmente investito 60 milioni di euro, ha dichiarato di essere sempre stata in perdita, mentre dal 2015 in poi nel proprio bilancio ha ammesso che "la situazione finanziaria mette a rischio il futuro della nostra attività". "Ospedale americano" è il più grande gruppo privato presente in Albania con tre strutture a Tirana, una a Durazzo ed un'altra a Fier, e con un proprio ospedale anche a Pristina, in Kosovo. Nel 2017, secondo i dati del bilancio, il gruppo ha dichiarato introiti per un ammontare di 5,2 miliardi di lek (circa 41 milioni di euro), in crescita del 15 per cento rispetto al 2016. (Alt)