Serbia-Germania: prosegue visita delegazione Bundestag tedesco a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita avviata ieri a Belgrado da parte di una delegazione di deputati tedeschi del gruppo dell'Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale di Baviera (Csu). La delegazione è guidata dal vice capogruppo presso il parlamento federale tedesco (Bundestag), Johann Wadephul. In agenda è previsto oggi un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e con il vice presidente del parlamento di Belgrado, Vladimir Marinkovic. Nella giornata di ieri la delegazione ha avuto una serie di incontri istituzionali fra cui quello con la premier della Serbia, Ana Brnabic. Secondo una nota del governo serbo, la Brnabic ha ribadito la disponibilità della Serbia ad arrivare ad una normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina e ad una soluzione definitiva che garantisca pace e stabilità per i cittadini del Kosovo. Wadephul ha sottolineato l'importanza delle riforme in Serbia, ed in particolare quella del settore giudiziario e della sicurezza. La Germania, ha detto ancora Wadephul, sostiene con forza il processo di adesione del paese all'Unione europea. (Seb)