Serbia-Kazakhstan: presidente serbo accetta invito omologo di Astana per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accettato l'invito dell'omologo del Kazakhstan, Nursultan Nazarbajev, a compiere una visita ad Astana. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba della Repubblica, Vucic ha ricevuto oggi l'ambasciatore del Kazakhstan a Belgrado, Nurbah Rustemov. Quest'ultimo ha consegnato un messaggio al capo dello stato serbo da parte dell'omologo Nazarbajev, contenente l'invito a visitare il paese. "Desidero sottolineare in particolare la somiglianza di posizioni sulle questioni importanti della scena internazionale. La Serbia si trova fra quei paesi che danno un contributo attivo al rafforzamento della stabilità, della pace e della sicurezza a livello mondiale", si legge nel messaggio di Nazarbajev. Vucic ha osservato che negli ultimi 3 anni il dialogo politico fra i due paesi si è intensificato, con un conseguente rafforzamento della cooperazione in tutti i settori. Vucic ha infine ringraziato il Kazakhstan per la posizione riguardo alla questione del Kosovo. (Seb)