Serbia-Kosovo: in Austria presidenti Vucic e Thaci non escludono possibilità di modifiche ai confini (5)

- "Se il Kosovo è la Serbia dovessero raggiungere un accordo soddisfacente sullo scambio di territori, gli Stati Uniti non si opporrebbero", ha dichiarato venerdì John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump. Bolton ha osservato che "le controversie fra Serbia e Kosovo sono tra le questioni di grande peso e molta gente ha fatto degli sforzi per mediare, ma hanno fallito". Secondo Bolton ci sarebbero "dei segnali di volontà da ambo i governi per trovare un soluzione". A Pristina la posizione di Thaci ha trovato una forte opposizione, con il premier Ramush Haradinaj che si è detto nettamente contrario in quanto la Serbia pretenderebbe qualcosa in cambio. Mentre a Belgrado, l'ipotesi è stata accolta con favore. Il presidente Aleksandar Vucic ha fatto eco all'idea, che dovrebbe portare secondo Belgrado ad una spartizione di Mitrovica, località nel nord del Kosovo a ridosso del confine serbo. Il cancelliere tedesco Angela Merkel, lo scorso 13 agosto, si è detta però del tutto "contraria ad una revisione dei confini nei Balcani occidentali". (Kop)