Kosovo-Serbia: commissario Ue Hahn, accordo "imposto" dall'esterno non sarebbe sostenibile

- L'Unione europea può accettare nuovi paesi membri solo se questi hanno superato tutte le loro dispute bilaterali: lo ha ribadito oggi il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn, nella conferenza stampa nella località austriaca di Alpbach con i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. "Una volta che viene raggiunto un accordo, questo deve essere rispettato", ha detto il rappresentante Ue precisando che, come insegna la storia, "qualcosa di imposto da potenze straniere non sarebbe sostenibile". Hahn si è detto consapevole del fatto che la strada è ancora in salita, ma ha auspicato riflessi positivi dopo lo storico accordo sul nome raggiunto tra Skopje e Atene anche negli altri paesi della regione. (segue) (Kop)