Kosovo: procuratore Gashi, Corte speciale bloccata per "motivi politici" (2)

- "La questione delle camere specializzate è stata chiusa quando l'assemblea di Pristina ha approvato la legge per la loro istituzione", ha chiarito nei mesi scorsi il presidente kosovaro Hashim Thaci. "Questo problema è stato chiuso già nell'estate 2015 e diverse indiscrezioni, in seguito, sono state inutili e non hanno avuto alcun impatto", ha affermato Thaci. Il presidente kosovaro ha sottolineato che l'iniziativa dell'anno scorso per abrogare le camere specializzate è stata "esagerata" e sembrava una "trovata mediatica". Le camere specializzate del Kosovo e l'ufficio del procuratore speciale fanno parte del sistema giudiziario del Kosovo. Le Camere sono associate a ciascun livello del sistema giudiziario del Kosovo. Sono stati istituite da un legge di revisione costituzionale approvata dall'Assemblea di Pristina per accogliere le richieste del rapporto del Consiglio d'Europa del 2011, che asseriva gravi violazioni del diritto internazionale. (Kop)