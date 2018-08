Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo, prossimi mesi vedranno accelerazione dialogo Belgrado-Pristina (4)

- Il presidente kosovaro Thaci ha detto nei giorni scorsi che intende organizzare un referendum per chiedere ai cittadini se sono favorevoli all'integrazione nel territorio del Kosovo della valle di Presevo, regione della Serbia meridionale a maggioranza albanese. Nella giornata di ieri il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn ha dichiarato che l'Unione europea può accettare nuovi paesi membri solo se questi hanno superato tutte le loro dispute bilaterali. In una conferenza stampa nella località austriaca di Alpbach con i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, Hahn ha ribadito che "una volta che viene raggiunto un accordo, questo deve essere rispettato", precisando che, come insegna la storia, "qualcosa di imposto da potenze straniere non sarebbe sostenibile". (segue) (Seb)