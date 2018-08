Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo, prossimi mesi vedranno accelerazione dialogo Belgrado-Pristina (5)

- Nella giornata di oggi da Durazzo, in Albania, Hahn è tornato sul tema osservando che qualsiasi accordo fra la Serbia e il Kosovo, nell'ambito del dialogo per la soluzione delle controversie bilaterali, "non deve mettere a rischio la stabilità dei Balcani occidentali". Rispondendo ai giornalisti presenti a Durazzo, sulla posizione rispetto all'idea di un probabile "scambio di territori", Hahn si è limitato a sottolineare che "per noi è importante la stabilità della regione e dobbiamo tenere conto che ogni tipo di accordo dovrebbe contribuire a questo obbiettivo, che dovrebbe essere l'obiettivo chiave anche nella soluzione dei conflitti bilaterali". (Seb)