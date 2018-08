Serbia-Kosovo: premier Haradinaj, "abbiamo già i nostri confini, non c'è bisogno di ridisegnarli"

- Il Kosovo ha già i propri confini con l'Albania, con il Montenegro, con la Serbia e con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e non c'è nessun motivo di rivederli: lo ha affermato oggi il premier del Kosovo Ramush Haradinaj, contestando l'idea di "uno scambio di territori" con la Serbia al fine di raggiungere un definitivo accordo per la soluzione delle dispute bilaterali. In una conferenza stampa a margine dell'incontro informale dei capi di governo dei paesi dei Balcani occidentali, svoltosi a Durazzo in Albania, Haradinaj è tornato a ribadire la sua posizione contraria a quella del presidente del Kosovo Hashim Thaci. "Non credo sia necessaria una nuova creatività per ridisegnare i confini, ma dobbiamo rispettare quelli attuali", ha detto Haradinaj, replicando alle dichiarazioni di ieri di Thaci secondo il quale sono necessari "soluzioni creative" che non rappresenteranno un pericolo per i Balcani "anche se dovessero includere correzioni ai confini". (segue) (Alt)