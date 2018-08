Balcani: esponente serbo presidenza bosniaca, evitare paragoni tra Kosovo e Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso del Kosovo non dovrebbe essere paragonato a quello della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina: lo ha detto l'esponente serbo nella presidenza tripartita bosniaca, Mladen Ivanic. A suo modo di vedere, riferisce l'emittente "N1", comparare Kosovo e Repubblica Srpska lascerebbe intendere che la Serbia dovrebbe "rinunciare" ad uno dei due territori. In questo senso se la Serbia insiste sul fatto che il Kosovo è parte del suo territorio, ha spiegato, allora non dovrebbe insistere che la Repubblica Srpska possa essere anch'essa parte del paese. Ivanic si è detto consapevole del fatto che circa il 90 per cento dei cittadini dell'entità serba della Bosnia vorrebbe essere parte di un paese indipendente, ma ha sottolineato la necessità di avere un approccio "realistico" e consapevole "dei rischi". "Non abbiamo amici forti che possano aiutare a concretizzare la speranza dell'indipendenza", ha osservato aggiungendo: "La Serbia ama la Repubblica Srpska" ma la leadership serba ha detto chiaramente che non farà "niente contro l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina", come previsto dagli accordi di Dayton.(Bos)