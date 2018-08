Kosovo: procuratore Gashi, Corte speciale bloccata per "motivi politici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte speciale del Kosovo non procede con la presentazione dei capi d'accusa per "motivi politici": lo sostiene il procuratore di Pristina, Tome Gashi, parlando al portale d'informazione "Ekonomia". Gashi ha evidenziato che i precedenti procuratori speciali hanno fatto sapere nei mesi scorsi di aver raccolto "prove sufficienti" per spiccare i capi d'accusa, mentre ora l'istituzione sembra non voler procedere. Secondo il procuratore kosovaro, questo blocco "politico" è evidenziato anche dal fatto che alcuni membri dell'Assemblea nazionale di Pristina hanno auspicato lo scioglimento della Corte speciale, in quanto "stanno cercando di tutelare se stessi". (segue) (Kop)