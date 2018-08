Montenegro: premier Markovic, fare il possibile per impedire l'emigrazione dei giovani

- I paesi dei Balcani occidentali devono fare il possibile per contrastare l'emigrazione giovanile. Lo ha affermato oggi il primo ministro del Montenegro Dusko Markovic durante l'incontro informale tra i capi di governo dei paesi balcanici che si tiene a Durazzo in Albania. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Markovic ha detto che "il Montenegro sostiene fortemente l'iniziativa per la fondazione dell'Istituto internazionale per le tecnologie sostenibili nel sudest europeo, dato che la struttura può essere preziosa per l'intera regione e per i giovani". Secondo il premier del Montenegro, "è necessario formare un fondo per le garanzie, in base a una proposta dell'Unione europea, e avviare le attività per offrire un sostegno maggiore ai nuovi imprenditori tramite finanziamenti a piccole e medie imprese". Inoltre, Markovic ha ribadito il sostegno del Montenegro all'accordo sul nome tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e la Grecia. Podgorica, a detta del primo ministro montenegrino, "sostiene inoltre il proseguimento del dialogo tra Pristina e Belgrado".(Mop)