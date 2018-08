Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo, prossimi mesi vedranno accelerazione dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi mesi vedranno "un'accelerazione" del processo di dialogo fra Belgrado e Pristina: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Il ministro ha aggiunto che "è presto" per dire quanto potrà durare il processo di dialogo e se questo terminerà con dei risultati positivi. Dacic ha poi menzionato l'incontro avvenuto nel fine settimana ad Alpbach, in Austria, fra il presidente serbo Aleksandar Vucic e l'omologo kosovaro Hashim Thaci. Il messaggio giunto da tale incontro, ha osservato il ministro, è che esiste il desiderio di discutere sulla ricerca di una soluzione a lungo termine, come pure che esiste la buona disposizione da parte degli altri paesi ad accettare ciò che potrà essere concordato dalle due parti. "Ci possiamo aspettare un'accelerazione del dialogo, ma quando e se la fine di tale dialogo sarà un successo è presto per dirlo", ha concluso Dacic. (segue) (Seb)