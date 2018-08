Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo, prossimi mesi vedranno accelerazione dialogo Belgrado-Pristina (3)

- "La nostra posizione è che non ci sia una soluzione parziale, non ci sono opzioni come quella del solo (comune di) Presevo al Kosovo. Se in linea con il dialogo di Bruxelles viene avviata la questione dello scambio di territori, allora bisogna prendere in considerazione la valle del Presevo nella sua interezza", ha detto il sindaco di Bujanovac, Shaip Kamberi. Si è tenuta venerdì a Belgrado una riunione della presidenza del Coordinamento dei comuni di Presevo, Bujanovac e Medvedja, situati nella valle del Presevo e che vedono una folta comunità albanese. Secondo quanto riporta la stampa locale, la seduta ha visto presenti il sindaco di Bujanovac, Shaip Kamberi, quello di Presevo, Shqiprim Arifi, e quello di Medevedja, Nebojsa Arsic. La riunione si è tenuta nella sede di Palazzo Serbia. (segue) (Seb)