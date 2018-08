Balcani: presidente sloveno Pahor, riflessi positivi su dialogo Pristina-Belgrado dopo accordo Skopje-Atene

- E' auspicabile che la soluzione della disputa sul nome tra Grecia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) porti sviluppi positivi anche nel dialogo tra Kosovo e Serbia. Lo ha affermato il presidente sloveno Borut Pahor, nel suo intervento ieri sera al forum europeo di Alpbach, partecipando al panel con gli omologhi di Pristina e Belgrado, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, e il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn. Il presidente sloveno si è detto "ottimista" per il futuro della regione dei Balcani. "E' importante che quando qualche accordo viene concluso tutti si impegnino per sostenerlo", ha osservato Pahor.(Lus)