Kosovo-Serbia: commissario Ue Hahn, accordo "imposto" dall'esterno non sarebbe sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver preso parte al panel di discussione ieri sera nell'ambito del forum europeo di Alpbach, i presidenti di Serbia e Kosovo hanno incontrato oggi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ringraziando la presidenza di Vienna del Consiglio Ue per il sostegno nel raggiungere una soluzione. Nella conferenza stampa odierna, Thaci ha sottolineato l'importanza dell'avvicinamento di tutti i paesi dei Balcani occidentali all'adesione Ue. "Ci aspettiamo sostegno dall'Ue e dagli Stati membri", ha dichiarato Thaci parlando "dell'inizio della fase finale del dialogo". "Senza un accordo, Serbia e Kosovo si bloccheranno reciprocamente nel cammino di adesione Ue", ha osservato Thaci, secondo cui sono necessari "soluzioni creative" che non rappresenteranno un pericolo per i Balcani "anche se dovessero includere correzioni ai confini". (segue) (Kop)