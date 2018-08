Serbia-Kosovo: "scambio di territori", per commissario Ue Hahn "accordo non deve mettere a rischio stabilità regione" (2)

- Il primo ad avanzare pubblicamente l'idea di una revisione dei confine è stato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, il quale ha parlato di "una correzione dei confine", che a suo parere dovrebbe portare all'unione con il Kosovo della Valle di Presevo, area nel sud della Serbia abitata da una maggioranza albanese. Ieri, al forum europeo di Alpbach, in Austria Thaci e il presidente della Serbia Aleksandar Vucic hanno chiesto il sostegno della comunità internazionale per qualsiasi accordo che sarebbe stato raggiunto nell'ambito del dialogo mediato dall'Unione europea anche se dovesse includere una revisione dei confine fra i due paesi. "Senza un accordo, Serbia e Kosovo si bloccheranno reciprocamente nel cammino di adesione Ue", ha osservato Thaci, secondo cui sono necessari "soluzioni creative" che non rappresenteranno un pericolo per i Balcani "anche se dovessero includere correzioni ai confini". (segue) (Alt)